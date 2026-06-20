Nasce la Rete Senologica LILT Sicilia “Condividere competenze, misurare risultati, promuovere salute”

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in Sicilia avvia il percorso per la costituzione della Rete Senologica LILT Sicilia, un nuovo organismo di coordinamento scientifico e professionale che riunirà i medici senologi operanti nelle Associazioni Provinciali LILT dell’Isola. Lo ha reso noto il dott. Aldo Amico presidente Lilt di Caltanissetta.

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio di esperienza maturato negli anni dalle sedi provinciali nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nell’educazione alla salute, creando una rete stabile di confronto e collaborazione tra professionisti impegnati quotidianamente nella tutela della salute delle donne.

La Rete Senologica LILT Sicilia si propone di favorire la condivisione delle competenze, la diffusione delle migliori pratiche organizzative e cliniche, la raccolta e l’analisi dei dati relativi alle attività svolte sul territorio e la promozione di progetti comuni di prevenzione oncologica.

Tra gli obiettivi principali vi sono la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle attività senologiche LILT, la produzione di report regionali, l’organizzazione di iniziative formative e scientifiche e lo sviluppo di collaborazioni con le istituzioni sanitarie regionali e con le principali realtà impegnate nella lotta contro il tumore della mammella.

La costituzione della Rete ha preso avvio con un primo incontro in videoconferenza che ha coinvolto un rappresentante senologo per ciascuna Associazione Provinciale LILT della Sicilia.

Gli incontri consentiranno di condividere esperienze, definire gli obiettivi operativi e valutare le modalità organizzative del nuovo coordinamento regionale.

«La prevenzione è tanto più efficace quanto più è capace di fare rete. – afferma Don Antonio Sapuppo, Coordinatore Regionale LILT Sicilia – Con questa iniziativa vogliamo mettere in comune competenze, esperienze e risultati per offrire alle donne siciliane un servizio sempre più qualificato al fianco delle Istituzioni Sanitarie e vicino ai bisogni del territorio. La Rete Senologica LILT Sicilia rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione delle attività di prevenzione oncologica svolte nell’Isola, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della LILT quale punto di riferimento per la promozione della salute e la diagnosi precoce del tumore della mammella”.