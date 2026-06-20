Marianopoli, fuoriuscita di acqua in via Calvario, il consigliere Vaccaro chiede un intervento definitivo

Marianopoli (CL) – Torna sotto i riflettori la situazione di via Calvario, dove da tempo si registra una persistente fuoriuscita di acqua dalla rete di smaltimento delle acque bianche. A sollevare nuovamente la questione è il Consigliere comunale Calogero Vaccaro, che ha trasmesso una richiesta formale all’Amministrazione comunale chiedendo aggiornamenti sui provvedimenti adottati e un intervento definitivo per la risoluzione del problema.

Secondo quanto riportato nell’atto, il fenomeno si manifesterebbe da diversi anni con episodi ricorrenti, soprattutto nelle ore notturne e del mattino, attraverso una caditoia stradale che riverserebbe acqua sulla carreggiata e nelle aree limitrofe, creando disagi alla viabilità e criticità per il decoro urbano. Nel corso del tempo, la situazione è stata oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini. L’Amministrazione comunale, attraverso comunicazioni istituzionali diffuse sui social, ha in più occasioni chiarito che la fuoriuscita non sarebbe riconducibile a una perdita della rete idrica, ma a operazioni di scarico legate alla gestione della qualità dell’acqua a seguito di interventi sulla rete esterna. È stata inoltre segnalata la presenza di un’ostruzione nella condotta di scarico, con la previsione di interventi di pulizia e successiva sostituzione del tratto interessato. Tuttavia, nonostante tali annunci, il problema risulterebbe ancora presente. Per questo motivo il Consigliere Vaccaro ha chiesto di conoscere lo stato attuale degli interventi programmati, le eventuali cause dei ritardi e di ottenere copia degli atti amministrativi relativi ai lavori già disposti o affidati. In particolare il Consigliere Vaccaro ha chiesto: di conoscere i provvedimenti amministrativi adottati sino ad oggi per la risoluzione del problema; l’accesso e il rilascio degli atti amministrativi e tecnici relativi agli interventi effettuati o programmati e informazioni sullo stato attuale dei lavori e sulle eventuali cause dei ritardi. Nella nota si sottolinea inoltre la necessità di un intervento urgente e risolutivo, evidenziando come la situazione, per la sua persistenza, potrebbe comportare anche profili di natura igienico-sanitaria e rischi per la sicurezza pubblica. La comunicazione è stata trasmessa, oltre che al Sindaco e agli uffici competenti del Comune di Marianopoli, anche al Segretario comunale e al Prefetto di Caltanissetta, per opportuna conoscenza e per eventuali valutazioni di competenza.Il caso di via Calvario resta dunque aperto, in attesa di risposte concrete e di una soluzione definitiva a un problema che continua a suscitare l’attenzione della cittadinanza.

Il Consigliere comunale, Calogero Vaccaro Gruppo consiliare “Forza Democratica Marianopoli”