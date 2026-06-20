Asp Enna, successo per il primo appuntamento di “Note per Stare Meglio”. Il direttore generale Zappia: “La cura della persona non si esaurisce nella terapia”

Successo per il primo appuntamento di “Note per Stare Meglio”, un ciclo di concerti promosso dalla direzione strategica dell’ASP di Enna per portare la musica negli ospedali. Un momento musicale offerto ai degenti e ai visitatori, pensato per regalare un’ora leggera per alleviare la quotidianità del ricovero, ma anche il segno tangibile di un progetto più ampio che l’azienda intende sviluppare nel tempo. A intrattenere gli ascoltatori l’orchestra ennese F.P. Neglia diretta dal maestro Sergio Adamo, in collaborazione con l’associazione Crescere Insieme. L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: incoraggiare l’umanizzazione delle cure e permettere alla città e al territorio di riappropriarsi del proprio ospedale, di sentirlo come un bene personale e comune. “Attraverso l’arte vogliamo affermare un’idea di sanità nella quale la cura della persona non si esaurisce nella terapia ma comprende anche la sua dimensione umana ed emotiva – ha spiegato il direttore generale Mario Zappia -. La musica, la bellezza, qualche ora leggera, non sono un di più rispetto alle cure e al prezioso lavoro che ogni giorno svolgono tutti i professionisti nei reparti, ma possono esserne parte integrante contribuendo al benessere dei pazienti, alleggerendo il peso della degenza per rendere l’ospedale un luogo di tutti, più accogliente e positivo, dove si pensi non solo alla sofferenza ma soprattutto alla guarigione”. (ANSA).