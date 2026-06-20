Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXI torneo: i vincitori ai tavoli del quarto turno

Giovedì, in una fresca serata estiva nella splendida location di Eclettica di via Rochester, si è giocato il quarto turno del XXIV° torneo interno o campionato periodico. Il torneo, valido per il Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno “Eclettica”, vedeva la presenza di 12 giocatori divisi in tre tavoli. Questa la loro composizione: tavolo 1: Michele Cammarata, Giovanna Sollima, Maurizio Giunta e Gabriele Taschetti; tavolo 2: Claudio Lombardo, Giulia Gulino, Martino Brucato e Giancarlo Ciulla; tavolo 3: Luigi Tricoli, Andrea Kiswarday, Vincenzo Falzone, Calogero Maira.Dopo lo spostamento sulla plancia dei carri armati (rigorosamente di plastica) ed il rumore del rotolio dei dadi sul tavolo da gioco e dopo circa due ore a vincere i propri tavoli sono stati: Michele Cammarata, Martino Brucato e Andrea Kiswarday che resta ben saldo al comando della classifica seguito da Giulia Gulino e da Martino Brucato. In questo torneo, visto che registra un numero inferiore a venti di partecipanti, il regolamento prevede che alla fine della fase di qualificazione, scartato il peggior risultato partita o un’assenza, i primi due vanno direttamente in finale e coloro che occupano dalla terza alla decima posizione vanno a formare i due tavoli della semifinale. I vincitori dei due tavoli vanno in finale. Intanto la prossima settimana dovrebbe iniziare la campagna pubblicitaria del 60° Raduno Nazionale che si giocherà a Caltanissetta dal 10 al 12 luglio presso l’Hotel San Michele. Saranno interessati anche i comuni della provincia limitrofi al capoluogo per cercare di intercettare persone interessate al gioco che vogliono tornare a giocare e divertirsi.“Le preiscrizioni che giungono dal forum – dichiarano dal direttivo – dove c’è un apposito form da compilare stanno andando bene, abbiamo superato le 40 unità e ancora mancano le conferme dei club siciliani. In ogni caso per chi volesse può iscriversi il sabato 11 mattina dalle 09,30 alle 14,00 presso l’hotel San Michele in cui ci sarà il tavolo per il ricevimento delle iscrizioni”.