Incendio in un negozio di biciclette a Catania, tre persone intossicate

Attimi di paura nei giorni scorsi in corso Indipendenza, a Catania, dove un violento incendio ha devastato un’attività commerciale specializzata nella vendita di biciclette, quad e mezzi di mobilità elettrica. Le prime pattuglie del nucleo Radiomobile dei carabinieri, giunte sul posto dopo la segnalazione, si sono trovate di fronte uno scenario particolarmente critico: le fiamme, infatti, avevano già avvolto gran parte dei locali e una densa colonna di fumo si stava propagando nell’area circostante. I militari hanno immediatamente raggiunto e fatto evacuare le persone all’interno e nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale. Mentre i militari delimitavano l’area e garantivano le prime misure di sicurezza, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno avviato le complesse operazioni di spegnimento dell’incendio. Tre persone colte da malore per l’inalazione dei fumi sono state soccorse dai sanitari del 118. Il rogo ha completamente distrutto il negozio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e quantificare l’ammontare complessivo dei danni. (Adnkronos)