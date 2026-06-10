Doppio successo di Rachele Mosca ai campionato regionali di Atletica paraolimpica

Importanti i risultati ottenuti da Rachele Mosca in campo atletico. Anno 2012, la giovanissima atleta nissena ha partecipato con successo alla terza tappa del campionato regionale paraolimpico FISDIR di atletica leggera .

Nella circostanza ha conquistato una medaglia d’oro sui cento metri piani migliorando il suo record. Lo ha fatto partecipando alla terza tappa del campionato regionale paraolimpico FISDIR di atletica leggera .

Davvero notevole l’oro sui cento metri piani anche perchè la vittoria è coincisa con il miglioramento del suo record personale percorrendo la distanza di 100 metri in 21”08

Nello stesso tempo, la giovanissima atleta nissena ha conquistato la medaglia d’oro anche nel salto in alto confermando il suo personale a 100 centimetri. Una doppia soddisfazione che Rachele Mosca ha condiviso con i tecnici e i compagni della società con la quale è tesserata, e cioè Vita Nova.