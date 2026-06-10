Caltanissetta, censimento 2026: pubblicate le graduatorie provvisorie per 1 coordinatore e 15 rilevatori

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per il conferimento di n. 1 incarico di coordinatore e di n° 15 incarichi di rilevatore e/o addetti back office nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione 2026.Coloro i quali vorranno presentare osservazioni e/o richieste di chiarimenti dovranno comunicare eventuali rilievi tramite l’ufficio protocollo del Comune di Caltanissetta entro le ore 12:00 di martedì 16 giugno 2026.La comunicazione dovrà essere trasmessa al “Comune di Caltanissetta Ufficio Comunale di Censimento” specificando nell’oggetto la seguente dicitura “Censimento permanente della popolazione 2026 – Rilievi, osservazioni e/o richieste chiarimenti”.Si allegano a seguire le graduatorie provvisorie e il relativo avviso.