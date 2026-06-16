Carta d’identità cartacea, stop alla corsa per sostituirla: resterà valida fino alla scadenza



Niente più corsa agli sportelli anagrafici per sostituire la carta d’identità cartacea con quella elettronica. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato una disposizione che consentirà ai cittadini in possesso di un documento cartaceo ancora valido di continuare a utilizzarlo fino alla sua naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026 inizialmente indicato per il passaggio generalizzato alla Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La decisione punta soprattutto ad alleggerire il carico di lavoro degli uffici anagrafici dei Comuni italiani, negli ultimi mesi sommersi dalle richieste di rinnovo e sostituzione dei documenti. Con il nuovo provvedimento, Palazzo Chigi ha stabilito che le carte d’identità cartacee non ancora scadute manterranno la propria validità nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, evitando così ai cittadini la necessità di richiedere immediatamente il nuovo documento elettronico.



Una misura che rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno sia per gli utenti sia per gli uffici comunali, alle prese con tempi di attesa sempre più lunghi per il rilascio della CIE.

Novità anche per coloro che hanno necessità urgente di un documento di riconoscimento. Nei casi in cui il Comune non sia in grado di garantire nell’immediato il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, sarà possibile ottenere un documento provvisorio sostitutivo, valido nell’attesa dell’emissione della CIE.

L’obiettivo del Governo è quello di garantire continuità nei servizi ai cittadini, evitando disagi e rallentamenti burocratici, mentre prosegue il percorso di digitalizzazione dei documenti di identità sul territorio nazionale.