L’addio al nubilato si trasforma in tragedia: morta 37enne a Mykonos in un grave incidente stradale

Tragedia a Mykonos, una delle più note isole della Grecia. Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di lunedì 15 giugno. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull’isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato.

Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi con un coetaneo valdarnese. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie. La conferma della tragedia è giunta nelle ultime ore anche nell’azienda di Valdarno in cui la donna lavorava come impiegata e ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti.