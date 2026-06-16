La Chiesa in lutto: morto all’età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini

È morto oggi, 16 giugno, a 95 anni il cardinale Camillo Ruini. Originario di Sassuolo, è stato presidente della Conferenza Episcopale italiana e vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano dal 1991 al 2008.

A dare l’annuncio, il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio episcopale con la Diocesi di Roma che si dicono “grati per la lunga e proficua vita cristiana” di Ruini e “per il suo servizio alla Chiesa”. “La sua guida pastorale, dal 1991 al 2008 – si legge in una nota – ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell’interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di Presidente della Conferenza episcopale della Chiesa italiana. Acuto nel discernere le svolte politiche e sociali del Paese, ha considerato fondamentale guidare le transizioni culturali con la fierezza cattolica di essere depositari di un patrimonio di valori da non nascondere, ma da custodire e difendere, adempiendo il suo motto episcopale Veritas liberabit nos”.

Negli ultimi mesi le condizioni di salute del porporato si erano aggravate, costringendolo a ricevere assistenza quotidiana nella sua abitazione. In precedenza, aveva affrontato diversi problemi di salute, tra cui un infarto nel luglio 2024 e un blocco renale nel 2025 che avevano richiesto il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.

