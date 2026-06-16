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Bimbo di 9 mesi ustionato da caffè bollente: trasferito con l’elisoccorso al Cannizzaro di Catania

Redazione 1

Bimbo di 9 mesi ustionato da caffè bollente: trasferito con l’elisoccorso al Cannizzaro di Catania

Mar, 16/06/2026 - 22:55

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Un bambino di appena nove mesi è rimasto ustionato in un incidente domestico a Floridia, nel Siracusano, ed è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe entrato accidentalmente in contatto con un liquido bollente, presumibilmente del caffè appena preparato. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione di famiglia.

Le ustioni riportate interessano una porzione limitata del corpo, inferiore al dieci per cento della superficie cutanea, ma vista la giovanissima età del bambino i sanitari hanno ritenuto necessario il trasferimento immediato in una struttura altamente specializzata.

I medici hanno riscontrato ustioni di primo e secondo grado e disposto il ricovero in regime di terapia semi-intensiva. Al momento, secondo quanto trapela dall’ambiente sanitario, le condizioni del piccolo non sarebbero considerate gravi e il quadro clinico resta costantemente monitorato dagli specialisti.

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