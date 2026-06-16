Centro per disabili nella villa del capomafia ennese Bevilacqua

La grande villa a Barrafranca dell’avvocato Salvatore Bevilacqua, capomafia di Enna ed ex esponente di spicco della Democrazia cristiana, è stata consegnata stamani alla cooperativa Pietro Farinato che la destinerà a centro diurno di socializzazione per disabili. Il bene confiscato al boss, morto nel maggio 2023 in un ospedale di Milano dove era ricoverato in stato di detenzione, era stata assegnata al Comune di Barrafranca. “Riconsegnare questo bene alla comunità significa dire che Barrafranca cambia – ha detto il sindaco Giuseppe Lo Monaco – significa togliere spazi alla criminalità e restituirli alle persone, alle famiglie, a chi ha più bisogno. Sin dal primo giorno di insediamento, come nuova amministrazione ci siamo impegnati perché i beni confiscati diventassero servizi reali. Questo centro diurno è il primo risultato concreto: un luogo di accoglienza, relazioni e dignità. È un segnale forte di discontinuità col passato”. Il centro ospiterà una decina di disabili che potranno usufruire anche di attività di laboratorio.