Lorefice (M5s): “Record durata governo Meloni è aggravante del picco di povertà”

“Il prossimo 4 settembre il Governo Meloni taglierà il traguardo del Governo più longevo della storia della Repubblica. E ci arriverà non solo con il record delle persone povere prese in cura dalla Caritas; ma anche, cosa ancora più grave, con una povertà diventata strutturale. Dopo aver illustrato un Paese con un livello mai così alto di persone assistite, pari a 282mila individui nel 2025 con altrettante famiglie alle spalle, la Caritas scrive espressamente nel suo rapporto che ‘non siamo davanti a una povertà episodica, ma a vulnerabilità che si sedimentano e chiedono tempi più lunghi, percorsi più pazienti, risposte più profonde’. In più la Caritas rilancia il dramma di quel lavoro povero rispetto al quale il record di longevità del Governo Meloni è un’aggravante. ‘Il dato che più interroga’, aggiunge infatti il rapporto, ‘è quel 24% di persone occupate tra coloro che chiedono aiuto’. E’ in questo contesto che il Paese, tra poco, assisterà ai festeggiamenti del Governo più longevo. Ma per gli italiani sarà solo il record di longevità di un fallimento”. Lo comunica il senatore Pietro Lorefice (M5S), segretario di presidenza del Senato e capogruppo dei pentastellati in Commissione politiche Ue di palazzo Madama.