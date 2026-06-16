Salute

Santa Caterina. Sanità cittadina al centro dell’incontro tra sindaco e medico del presidio sanitario con il Direttore Sanitario

Redazione 1

Santa Caterina. Sanità cittadina al centro dell’incontro tra sindaco e medico del presidio sanitario con il Direttore Sanitario

Mar, 16/06/2026 - 23:41

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SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale e il dott. Aldo Siverino, Medico Sanitario del Presidio di Santa Caterina Villarmosa, sono stati ricevuti dal Direttore Sanitario Territoriale, Dott. Luciano Fiorella.

Si è trattato di un incontro non soltanto conoscitivo, ma soprattutto operativo e costruttivo, utile ad affrontare alcune questioni particolarmente sentite dalla comunità caterinese. “Nel corso del confronto – ha detto il sindaco – abbiamo rappresentato la necessità di garantire la presenza di figure specialistiche fondamentali, attualmente assenti nel nostro presidio, quali il Cardiologo, l’Oculista e lo Pneumologo. Abbiamo inoltre evidenziato la difficoltà che la nostra cittadina continua a vivere a causa della mancanza della figura pediatrica, un servizio essenziale per tante famiglie”.

Positivi i riscontri all’incontro: “Da parte del Direttore Sanitario abbiamo riscontrato grande attenzione sensibilità istituzionale e piena disponibilità ad accogliere e sostenere queste richieste, avviando il percorso necessario affinché possano essere valutate e concretamente sviluppate.

“Un sincero ringraziamento al Dott. Luciano Fiorella ha detto il sindaco – per l’ascolto, la disponibilità al dialogo e l’impegno dimostrato nei confronti delle esigenze del nostro territorio. Un grazie particolare al Dott. Aldo Siverino per il costante lavoro, la dedizione e l’attenzione che quotidianamente riserva alla nostra comunità, impegnandosi nell’organizzazione e nel potenziamento del presidio sanitario affinché possa offrire ai cittadini il maggior numero possibile di servizi e professionalità specialistiche.

Continueremo a seguire con attenzione questi temi, nella convinzione che il diritto alla salute e l’accesso ai servizi sanitari debbano rappresentare una priorità per tutti”.

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