Vallelunga. Appello del sindaco Rosa Izzo contro le truffe agli anziani: “Prevenzione fondamentale per garantire la sicurezza di tutti”

VALLELUNGA. Prevenzione delle truffe agli anziani. Va in questa direzione il messaggio con il quale il sindaco Rosa Izzo ha inteso richiamare l’attenzione di tutti i cittadini, in particolare degli anziani e delle loro famiglie, sui rischi legati alle truffe che purtroppo continuano a colpire le persone vulnerabili anche a Vallelunga. Tra le modalità comuni di truffa c’è quella di Finti tecnici o agenti: Persone che si presentano come tecnici, dipendenti delle forze dell’ordine o operativi di aziende di servizi (elettricità, gas, telefonia, ecc.) chiedendo di entrare in casa per “verifiche” o “controlli”.

Ci sono poi le telefonate ingannevoli con truffatori che telefonano con l’intento di ottenere denaro o informazioni personali, spacciandosi per familiari, bancari o rappresentanti di enti pubblici. Ci sono anche i finti investimenti o offerte vantaggiose con persone che propongono investimenti miracolosi o acquisti a prezzi stracciati, ma che si rivelano essere truffe.

Il sindaco ha raccomandato di non aprire la porta a sconosciuti senza prima aver verificato l’identità della persona. Chiedere sempre un documento ufficiale e non dare accesso alla propria casa senza essere certi delle motivazioni. Non bisogna inoltre dare mai informazioni personali telefonicamente, soprattutto se non si è certi della provenienza della chiamata. Infine, bisogna chiedere sempre il parere di un familiare o di un vicino di fiducia prima di prendere decisioni che coinvolgono denaro. In caso di dubbio, bisogna contattare sempre le forze dell’ordine al numero 112 per segnalare qualsiasi comportamento sospetto.

L’ amministrazione comunale invita tutte le famiglie a sensibilizzare i propri cari anziani e a segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi tentativo di truffa. La prevenzione è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.