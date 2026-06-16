Mafia: calunniò Ayala, confermata in appello responsabilità per Mutolo

I giudici della Corte d’Appello di Roma hanno confermato la responsabilità del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo per il reato di calunnia ai danni dell’ex magistrato ed ex senatore Giuseppe Ayala. Nonostante la sopraggiunta prescrizione, i giudici della terza sezione hanno ribadito la condanna al risarcimento dei danni, fissando una provvisionale di 20 mila euro a favore di Ayala. “Grande soddisfazione per una sentenza che spazza via accuse infamanti”, ha commentato il legale di Ayala, l’avvocato Nicola Madìa. Il collaboratore di giustizia, secondo l’accusa, aveva definito Ayala come “una figura ambigua” durante un’udienza del “Borsellino quater”, uno dei tronconi sulla strage di via D’Amelio, davanti alla Corte d’Assise di Caltanissetta