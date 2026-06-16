Serradifalco. Il 13 giugno 3° intervento di derattizzazione; il sindaco annuncia aumento degli interventi annuali

SERRADIFALCO. Il terzo intervento di derattizzazione nel centro abitato e nell’immediata periferia per l’anno 2026 è previsto per mercoledì 17 giugno 2026 dalle 8:00 fino al termine delle operazioni. Lo ha comunicato il sindaco Leonardo Burgio.

In questo modo l’Amministrazione Comunale continua a garantire un costante monitoraggio del territorio attraverso interventi programmati e straordinari finalizzati alla tutela della salute pubblica e al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del paese.

Il sindaco ha anche comunicato che, per il 2026, ha deciso con il vice-sindaco Basilio Martino di aumentare programmazione con 9 interventi di derattizzazione e 9 interventi di disinfestazione. Si tratta di un impegno concreto per mantenere elevati gli standard di pulizia, sicurezza e vivibilità dell’intero territorio comunale.