Energia, 28 milioni dalla Regione per l’illuminazione pubblica nei Comuni siciliani

Oltre 28 milioni di euro per adottare soluzioni tecnologiche in grado di ridurre i consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica dei comuni siciliani, rendendole più efficienti. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha approvato l’elenco dei progetti ricevibili e ammissibili per ottenere le agevolazioni previste dall’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica attraverso contratti in partenariato pubblico-privato con fondi a valere sull’Azione 2.1.3 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

«Si tratta della prima di una serie di graduatorie relative ad avvisi rivolti ai Comuni – afferma l’assessore Francesco Colianni –. Stiamo imprimendo una forte accelerazione alla spesa di fondi comunitari per il miglioramento dei servizi che gli enti locali forniscono ai cittadini e stiamo dando alle stesse amministrazioni delle scadenze ben definite per fare in modo che queste risorse siano impiegate in tempi rapidi».

I progetti ricevibili e ammissibili a finanziamento, e che saranno sottoposti a un’ulteriore fase di valutazione, sono quelli dei Comuni di Catenanuova e Leonforte nell’Ennese, Adrano e Trecastagni in provincia di Catania; Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Montagnareale, San Salvatore di Fitalia e Sinagra nel Messinese; Campobello di Mazara e Custonaci nel Trapanese, Corleone nel Palermitano, Modica e Ragusa nel Ragusano; Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa nell’Agrigentino.

«Il valore complessivo delle richieste – specifica l’assessore Colianni – ammonta a 34,2 milioni di euro, pertanto oltre la dotazione disponibile. Dopo il nuovo esame delle istanze, verificheremo la possibilità di rimpinguare il budget in modo da finanziare tutti i progetti considerati ricevibili. Entro 60 giorni si concluderanno le procedure di valutazione e verranno emessi i decreti di finanziamento».