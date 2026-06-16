Nel nisseno, discarica Timpazzo: Regione avvia verifica sulla gestione

Il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha avviato “una verifica amministrativa interna” sulla gestione della discarica Timpazzo a Gela ( Caltanissetta ). Il dirigente generale del dipartimento, Arturo Vallone, lo ha comunicato in una nota trasmessa al prefetto di Caltanissetta e alle prefetture di Catania e Agrigento. Per Vallone, la piattaforma di Timpazzo, compreso il sistema tmb, “pur essendo stata stata realizzata integralmente con fondi pubblici, risulta gestita con modalità prettamente privatistiche dalla società di scopo della Srr4”. La verifica è partita per quello che viene ritenuto un contrasto con la normativa che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Secondo il dirigente generale Vallone “l’operato della società di scopo non risulta confacente a quanto disposto dal D.Lgs. n.201/2022”. Ormai da quasi un anno, la questione è stata posta sul tavolo dell’assemblea della Srr4 (società che sovraintende il ciclo dei rifiuti nella zona sud della provincia di Caltanissetta ea Piazza Armerina in provincia di Enna): non è più possibile andare avanti con un servizio rifiuti affidato in maniera diretta a Impianti Srr, la società in house che porta avanti Timpazzo e il servizio rifiuti nei comuni dell’ambito.

Gli approfondimenti decisi dal dipartimento regionale arrivano mentre il sito di Timpazzo è sottoposto ad un intervento di manutenzione straordinaria del sistema di trattamento meccanico biologico, che la scorsa settimana hanno determinato il trasferimento dei conferimenti, fatti da una quarantena di comuni, in altri siti a Catania e a Palermo. Per il dipartimento, Impianti Srr, la società in house che gestisce la discarica gelese, non avrebbe dato il necessario preavviso circa l’avvio degli interventi di manutenzione, che si protrarranno fino al 19 giugno.

La società ha fatto sapere che i lavori sono necessari a causa di un guasto a una delle linee e ha trasmesso una relazione tecnica e il relativo cronoprogramma. Su Timpazzo, inoltre, è in corso un’indagine, coordinata dalla Dda di Caltanissetta , che ipotizza un traffico illecito di rifiuti, con richieste di misure cautelari avanzate anche nei confronti del management di Impianti Srr.