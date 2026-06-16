Marianopoli. La distribuzione idrica resta ancora sospesa

MARIANOPOLI. Il disservizio nella fornitura idrica persiste. Lo ha reso noto Siciliacque: a seguito delle attività di ripristino, si è verificata un’ulteriore rottura lungo la rete di adduzione gestita da Siciliacque , che non ha consentito la ripresa della distribuzione idrica nei tempi previsti.

Pertanto, la distribuzione nel Comune di Marianopoli resta temporaneamente sospesa fino al completamento dell’intervento e al ripristino della regolare fornitura.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sull’evoluzione dei lavori e sui tempi di ripresa del servizio.