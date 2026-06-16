Prevenzione, Caltanissetta sul podio nazionale: due primi premi per le scuole nissene

La prevenzione del tabagismo parla nisseno. Arrivano infatti due prestigiosi riconoscimenti nazionali nell’ambito del concorso “Scuole Libere dal Fumo – Guadagnare Salute con la LILT”, promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che premiano il lavoro svolto nelle scuole del territorio in collaborazione con la LILT di Caltanissetta.

La Commissione nazionale ha assegnato il primo premio per la categoria Scuole Secondarie di Secondo Grado all’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Russo”, coordinato dal referente prof. Alessandro Valenza, per un progetto che ha saputo coniugare efficacia comunicativa, originalità e forte impatto educativo.

Secondo la motivazione ufficiale, gli elaborati realizzati dagli studenti si sono distinti per la capacità di trasmettere il messaggio della prevenzione in maniera chiara, coinvolgente e immediatamente comprensibile, valorizzando il ruolo della scuola nella promozione di corretti stili di vita e nella sensibilizzazione contro il consumo di tabacco.

Al progetto è stato assegnato anche un premio economico di 250 euro, destinato all’acquisto di materiale scolastico.

Ma le soddisfazioni per il territorio nisseno non finiscono qui. La Commissione ha infatti attribuito il Primo Premio Docente alla professoressa Tiziana Maria Difrancesco dell’Istituto “G. Galilei – A. Di Rocco”, riconoscendo l’elevata qualità della progettazione educativa e l’innovazione metodologica del percorso proposto.

Il progetto della docente è stato particolarmente apprezzato per la capacità di affrontare in modo concreto e attuale il tema della prevenzione del fumo e delle nuove dipendenze da nicotina, coinvolgendo attivamente studenti e comunità scolastica. Alla docente è stato assegnato un premio di 500 euro, destinato a finalità didattiche ed educative.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della LILT di Caltanissetta, Aldo Amico, che ha sottolineato come questi risultati rappresentano il frutto di un lavoro costante di sensibilizzazione svolto negli istituti scolastici della provincia.

«Questi riconoscimenti nazionali – afferma Amico – sono un successo della Consulta Giovanile LILT di Caltanissetta e premiano l’impegno di studenti e docenti che hanno saputo interpretare il tema della prevenzione con competenza, creatività e sensibilità. È la conferma che investire nell’educazione alla salute significa costruire una maggiore consapevolezza nelle nuove generazioni e contribuire concretamente alla lotta contro il tabagismo».

I premi saranno erogati alla LILT di Caltanissetta, come previsto dal regolamento del concorso, per essere successivamente messi a disposizione delle scuole vincitrici a sostegno delle attività didattiche.

Un risultato che porta ancora una volta il nome di Caltanissetta alla ribalta nazionale nel campo della prevenzione e dell’educazione alla salute, valorizzando il ruolo della scuola come luogo privilegiato per la formazione di cittadini più consapevoli e responsabili.