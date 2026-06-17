Enna, bimba prematura di 600 grammi dimessa dall’UTIN dell’Umberto I

Una storia a lieto fine all’ospedale Umberto I di ENNA, dove la piccola Noemi Maria è stata dimessa in piena salute dall’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN). Nata lo scorso 20 febbraio pesando appena 600 grammi, la bimba torna a casa dopo quattro mesi di degenza con un peso di 2,75 chili. Durante il ricovero, la neonata ha superato un delicato intervento di cardiochirurgia pediatrica per la chiusura del dotto di Botallo – eseguito direttamente a ENNA dall’équipe del Centro “Bambino Gesù” di Taormina per evitarne il trasferimento – e un’operazione oculistica per sventare i rischi della retinopatia del prematuro. La bambina continuerà a essere monitorata dall’ambulatorio di follow-up neurologico dell’UTIN. “Con i familiari si crea un rapporto di familiarità, vederli felici dà il vero senso al nostro lavoro”, ha commentato la direttrice del reparto, Sabrina Morreale