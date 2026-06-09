Agricoltura, pubblicate le graduatorie definitive di due bandi da 98 milioni. Sammartino: «Governo al fianco delle imprese»

Sono state pubblicate le graduatorie definitive relative ai bandi degli interventi Sre01 “Insediamento giovani agricoltori” e Sre02 “Insediamento nuovi agricoltori” previsti dal Piano strategico Pac 2023-2027, complemento di programmazione regionale per lo sviluppo rurale. La dotazione finanziaria dei bandi è rispettivamente di 78 milioni e 20 milioni. L’obiettivo è offrire un sostegno economico che favorisca le fasi iniziali della nuova attività imprenditoriale.

«Il governo Schifani è al fianco delle imprese con aiuti concreti, sostenendo in particolare i giovani – dice l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – si tratta di una grande opportunità per chi intenda scommettere in questo settore».

L’intervento Sr01 è rivolto ai giovani imprenditori, di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti e permetterà di finanziare 1514 domande su 1701 istanze pervenute. Quello per i nuovi agricoltori, invece, è rivolto a soggetti di età compresa tra i 41 e i 61 anni non compiuti, che intendano insediarsi per la prima volta in agricoltura apportando al settore idee imprenditoriali innovative, e finanzierà 144 domande sulle 162 presentate. Le graduatorie sono consultabili a questo link.

