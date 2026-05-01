Sicilia: nuova misura per imprese danneggiate da ciclone Harry e frana Niscemi

Al via una nuova misura a favore delle imprese SICILIAne danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La Regione, tramite l’assessorato dell’Economia, rafforza il proprio impegno a sostegno del tessuto produttivo locale con l’attivazione di un pacchetto integrato di agevolazioni che combina finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto, a valere sul Fondo SICILIA gestito da Irfis FinSICILIA. L’intervento mira a favorire la rapida ripresa delle attività economiche e a sostenere le spese necessarie alla ricostruzione e al rilancio produttivo. Il sostegno finanziario copre fino al 100 per cento degli investimenti ammissibili, per un importo massimo di 400 mila euro, in questa articolazione: il 60 per cento a finanziamento agevolato a tasso zero e il 40 per cento come contributo a fondo perduto.