Villalba. Il sindaco e il vice sindaco uscenti aderiscono all’Unione di Centro. L’On. Terrana: “La loro adesione segnale di crescita dell’Udc”

VILLALBA. L’Unione di Centro di Caltanissetta comunica che in data odierna il Sindaco uscente di Villalba Maria Paola Immordino e il Vicesindaco uscente di Villalba Calogero Diliberti hanno aderito al partito dopo un incontro programmatico con il Segretario Regionale e Responsabile Nazionale degli Enti Locali On. Decio Terrana.

L’On. Terrana ha reso questa dichiarazione: “L’adesione del Sindaco Immordino e del Vicesindaco Diliberti rappresenta un importante segnale di crescita e radicamento dell’Udc nei territori siciliani: Villalba è una realtà significativa dell’entroterra nisseno e sono certo che, grazie alla loro esperienza amministrativa e alla loro sensibilità politica, contribuiranno a rafforzare il progetto moderato e popolare dell’Unione di Centro. L’Udc continua ad essere un punto di riferimento per gli amministratori locali che credono in una politica concreta, vicina ai cittadini e lontana dagli estremismi. Stiamo costruendo una rete sempre più forte di sindaci e amministratori che condividono valori di equilibrio, buon governo e attenzione ai bisogni delle comunità locali”.

I due esponenti politici che rappresentano un punto di riferimento per Villalba e per il suo comprensorio hanno dichiarato: “Abbiamo scelto di aderire all’Udc perché riteniamo che oggi più che mai serva una forza politica moderata, seria e radicata sul territorio, capace di ascoltare i cittadini e sostenere concretamente i comuni siciliani. Inizia per noi un nuovo percorso politico e amministrativo che guarda al futuro di Villalba con responsabilità ed entusiasmo”.

Continua quindi il radicamento del partito nel territorio della Provincia di Caltanissetta, che si propone, a livello nazionale e a livello regionale, come il punto di riferimento politico dei moderati che si ispirano alla Dottrina Sociale della Chiesa e quindi ai valori di tutela della dignità umana e del lavoro.

Ai nuovi aderenti sono arrivati i saluti di benvenuto di Aldo Allia (Coordinatore Provinciale dell’UDC), Antonio Onofrio Campione (Vicecoordinatore Provinciale), Emilia Di Piazza (Responsabile Regionale Donne UDC) e Ornella Falzone (Responsabile Provinciale Donne UDC).