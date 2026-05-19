Villalba. A breve partiranno i lavori al Centro Diurno: sarà adibito a centro sociale per i minori

VILLALBA. Partiranno a breve i lavori adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell’edificio comunale “Centro Diurno” da adibire a centro sociale per minori. Lo ha annunciato il sindaco uscente Maria Paola Immordino.

Il tutto grazie ad un finanziamento di 715 mila euro ottenuto dall’assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana saranno effettuati presso l’edificio i seguenti interventi: sostituzione infissi, cappotto termico, rifacimento tetto e potenziamento impianto fotovoltaico esistente.