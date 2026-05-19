Studenti della Facoltà di ingegneria di Palermo a lezione dai Manager Anas

Presso la sede compartimentale di Anas Palermo di viale De Gasperi, un nutrito gruppo di allievi Ingegneri del Corso di Laurea in Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Palermo ha assistito ad un seminario tenuto dal management di Anas Sicilia: gli Ingegneri Nicola Montesano, Nicola Russo, Antonio Lippolis e Silvio Canalella. A margine del seminario è intervenuto anche il cartografo di Anas Sicilia, Carmelo Sorce, che ha parlato agli studenti delle tecniche di rilievo tramite tecnologie di ultima generazione, della gestione delle prove di carico con misure di alta precisione, delle tecniche di controllo tramite laser scanner delle gallerie in fase di realizzazione e del monitoraggio di precisione delle opere d’arte.L’evento è stato fortemente caldeggiato dalla docente universitaria Clara Celauro.L’incontro si inquadra nella stretta collaborazione che si è venuta a creare negli ultimi mesi fra Anas e Unipa. E che aveva già portato – qualche settimana fa – alla partecipazione dell’Ingegnere Montesano, in qualità di relatore, ad un seminario indetto presso l’Aula Magna della Dipartimento di Ingegneria, in occasione dell’evento denominato “Le Giornate dell’Ingegneria Civile 2026”. In quel caso l’RST Sicilia aveva sviluppato l’argomento della “Sostenibilità delle Infrastrutture e le Smart Road Anas”, riscontrando notevole apprezzamento e suscitando l’interesse degli studenti, esternato nelle diverse domande che gli sono state poste dalla platea. Dato il gradimento riscontrato anche questa volta da parte degli studenti coinvolti nel seminario, Anas e Unipa hanno già messo in calendario ulteriori collaborazioni finalizzate alla crescita e all’arricchimento professionale dei futuri ingegneri.