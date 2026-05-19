L’Ente di formazione Futura: 11 corsi gratuiti e retribuiti in 8 città siciliane, sedi anche nel Nisseno

Trapani – Undici percorsi formativi gratuiti distribuiti su otto città della Sicilia, per offrire a chi è fuori dal mercato del lavoro una concreta opportunità di qualificazione e inserimento occupazionale. È l’offerta di Futura, Ente di Istruzione e Formazione Professionale, accreditato dalla Regione Siciliana, nell’ambito dell’Avviso 1/2026 finanziato dal POC Sicilia 2014-2020 e dal FSE+ 2021-2027. Tutti i percorsi rilasciano una Qualifica di II livello EQF, spendibile in tutta l’Unione Europea, e coprono cinque aree strategiche per l’economia regionale: agroalimentare, turismo, edilizia e impianti, cultura e informazione, manifattura. Ciascun corso prevede in media 554 ore tra aula e stage in azienda (654 per la panificazione), con indennità di frequenza riconosciuta agli allievi.

Sedi e profili. A Trapani il corso di collaboratore di cucina; ad Alcamo quello di addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi. Mazara del Vallo ospita quattro percorsi: operatore informatico su dispositivi e reti, addetto panificatore pasticcere, addetto impianti elettrici civili e collaboratore sala e bar. Ad Agrigento e a Niscemi si svolgerà il corso di addetto panificatore pasticcere; a Gela quelli di operatore delle confezioni – sarto confezionista e addetto impianti elettrici civili; a Catania Tecnico audio luci per lo spettacolo. L’ente ha pubblicato inoltre gli avvisi pubblici per la selezione del personale formativo da impiegare nei corsi. La call si rivolge a professionisti, esperti di settore e formatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, che potranno candidarsi sui modelli predisposti entro i termini indicati nei singoli bandi. Tutte le informazioni su requisiti, iscrizioni e candidature su www.futuraformazione.eu e presso le sedi formative