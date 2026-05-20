Pnrr, l’On. Lorefice (M5S): “Ospedali di Comunità inaugurati ma vuoti, il Governo risponda”

“Ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute per fare chiarezza su una questione sconcertante: strutture della sanità territoriale finanziate con fondi PNRR inaugurate ma non pienamente operative. In particolare, quanto emerso in Sicilia sul caso di Piana degli Albanesi impone una verifica immediata sullo stato reale delle strutture previste dal PNRR, in Sicilia e nel resto del Paese.

Ho chiesto al Governo di chiarire quale sia il reale stato di avanzamento e di effettiva attivazione di case e ospedali di comunità, se queste strutture siano davvero in grado di garantire assistenza con personale adeguato e quali misure intenda adottare per evitare che investimenti strategici per la sanità territoriale diventino meri tagli di nastri senza servizi reali per i cittadini”. Lo afferma in una nota il senatore Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.