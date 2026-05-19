Nell’Agrigentino 2 Comunità nel dolore per la morte di un neonato di 3 mesi

Le comunità di Naro e Camastra sono state duramente provate per la prematura scomparsa di un neonato di appena tre mesi che sarebbe morto, secondo le prime ricostruzioni, a causa di una grave gastroenterite virale.

Come riporta il Dettaglio online.it, la notizia si è diffusa rapidamente in tutto il territorio agrigentino, lasciando sgomenti cittadini, amici e parenti della famiglia. Un’intera comunità si è stretta attorno ai genitori del bambino in un momento di immenso dolore.

Per la giornata di domani 20 maggio saranno celebrati i funerali alle ore 16 nella Chiesa di San Francesco. Il Comune di Naro ha disposto il lutto cittadino e il sindaco Dalacchi ha espresso cordoglio suo e dell’amministrazione comunale e vicinanza della cittadinanza alla famiglia del neonato, invitando la comunità a partecipare con raccoglimento alla giornata di lutto.

Anche nella vicina Camastra il clima è di grande tristezza. Il sindaco uscente Dario Gaglio, appresa la drammatica notizia, ha deciso di annullare il comizio elettorale previsto, sottolineando come il dolore della famiglia venga prima di ogni appuntamento politico. Le due comunità vivranno ora ore di silenzio e preghiera, unite nel ricordo del piccolo e nella vicinanza ai suoi familiari. (Fonte Il Dettaglio online.it)