Salute, la Regione Sicilia indica i laboratori di riferimento per i test Hantavirus. Carus:”Pronta risposta a richiesta del Ministero”

L’assessorato della Salute della Regione Siciliana ha indicato, come da disposizione ministeriale, i laboratori regionali di riferimento per l’esecuzione dei test diagnostici mirati ad accertare l’eventuale presenza di Hantavirus tipo Andes, prioritariamente in soggetti sintomatici, al fine di garantire una tempestiva gestione clinica e l’attivazione delle conseguenti misure di prevenzione delle infezioni.

«Abbiamo dato immediatamente seguito alla richiesta del Ministero – sottolinea l’assessore alla Salute Marcello Caruso – individuando le idonee strutture sanitarie pubbliche sul territorio regionale in grado di svolgere, se ce ne fosse bisogno, questo delicato compito. Il servizio sanitario siciliano è pronto a rispondere nell’eventualità si manifestasse l’esigenza di verificare la presenza del virus e di adottare tutte le procedure necessarie a gestire l’infezione».

Per la Sicilia occidentale è stato indicato il laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza epidemiologica e virologica del dipartimento “Promise” dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, in via Vespro 133; per la Sicilia orientale il laboratorio di virologia clinica dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, presidio ospedaliero “G. Rodolico” di via Santa Sofia 78