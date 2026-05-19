Caltanissetta, rinnovo della rete idrica: avviati i lavori nella zona Angeli

Sono materialmente iniziati lo scorso 4 maggio i lavori relativi all’intervento di sostituzione della rete idrica vetusta e al miglioramento dell’efficienza della distribuzione nel comune di Caltanissetta, progetto identificato con ID 125 e già annunciato nei mesi scorsi da Acque di Caltanissetta S.p.A.

L’avvio delle opere è stato preceduto dalle attività preliminari necessarie alla cantierizzazione, tra cui saggi tecnici, verifiche operative e preparazione della posa delle nuove tubazioni nell’area interessata dagli interventi.

I lavori hanno preso avvio nella zona Angeli e rientrano in un più ampio piano di ammodernamento della rete idrica cittadina che interesserà complessivamente circa 10 chilometri di condotte, tra reti principali e secondarie, con l’obiettivo di ridurre le perdite idriche, migliorare la distribuzione e aumentare l’efficienza del servizio.

L’investimento complessivo ammonta a 4 milioni e 200 mila euro ed è finanziato dalla Regione Siciliana a valere sulla Legge Regionale 28/2024, art. 14, tramite contributo in conto capitale destinato all’ATI di Caltanissetta.

Dopo gli interventi nella zona Angeli, i lavori proseguiranno in via Redentore, nel tratto compreso tra il civico 430 e il serbatoio Piedigrotta. La conclusione delle opere è prevista entro la fine del 2027.

“L’avvio concreto di questi lavori rappresenta un passaggio importante per il miglioramento della rete idrica cittadina e per la qualità del servizio offerto ai cittadini – dichiara l’Amministratore Delegato di Caltaqua, Andrea Gallè –. Si tratta di un investimento strategico che consentirà di intervenire su infrastrutture particolarmente datate, ridurre le perdite e rendere il sistema più efficiente e resiliente. Siamo consapevoli dei possibili disagi legati ai cantieri e per questo manterremo un dialogo costante con cittadini e istituzioni durante tutte le fasi dell’intervento”.

“Quello avviato è un intervento fondamentale per il futuro della città – afferma il Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro –. Siamo consapevoli che la modernizzazione della rete idrica creerà disagi ai cittadini. Condizione inevitabile ma, al contempo, indispensabile per garantire il miglioramento di un servizio essenziale. La rete attuale è ormai vetusta e causa preziosi perdite idriche. È necessario affrontare in maniera strutturale criticità che si trascinano da anni”.

“Comune e Caltaqua lavoreranno in stretta sinergia anche sul fronte della comunicazione ai cittadini, affinché ogni fase dei lavori sia accompagnata dalla massima trasparenza – conclude l’assessore Salvatore Licata -. Sarà nostra cura informare tempestivamente gli utenti sull’avanzamento dei lavori e sulle eventuali modifiche alla viabilità cittadina. Cercheremo, ove possibile, di limitare i disagi per consentire ai cittadini di programmare al meglio i propri spostamenti”.