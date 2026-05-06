Vertenza Centro per l’Impiego di Caltanissetta: esito positivo del sit-in davanti alla Prefettura. Convocato tavolo prefettizio per il 7 maggio.

CALTANISSETTA. Si è svolto il sit-in promosso dai rappresentanti della FP CGIL di Caltanissetta e dei Cobas-Codir davanti alla Prefettura, nell’ambito della vertenza relativa al trasferimento degli uffici del Centro per l’Impiego nel centro storico cittadino.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione, a testimonianza della rilevanza della questione per i 60 lavoratori, utenti e comunità locale, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di individuare soluzioni adeguate e condivise.

A conclusione della manifestazione, una delegazione sindacale è stata ricevuta dal Prefetto, al quale va il nostro ringraziamento per la sensibilità dimostrata, che ha consentito di rappresentare gran parte delle criticità connesse alla scelta della nuova sede del Centro per l’Impiego e le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali.

L’incontro ha avuto un esito immediatamente positivo: il Prefetto ha infatti disposto la convocazione di un tavolo prefettizio, accogliendo la richiesta avanzata dalle sigle sindacali. Il tavolo si terrà giovedì 7 maggio 2026 alle ore 11:30 presso la Sala di Protezione Civile della Prefettura di Caltanissetta, con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati, ovvero, all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, al Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative Dott. Ettore Riccardo Foti, al Sindaco del Comune di Caltanissetta, al Dirigente del Servizio VIII del Centro per l’Impiego di Caltanissetta

La convocazione è finalizzata ad approfondire le problematiche e gli aspetti connessi all’individuazione dell’immobile destinato a sede del Centro per l’Impiego, anche alla luce delle esigenze dei lavoratori e dell’utenza.

Le organizzazioni promotrici esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto, che rappresenta un primo importante passo verso l’apertura di un confronto istituzionale strutturato, auspicando che il tavolo possa condurre a soluzioni concrete e condivise nell’interesse di tutte le parti interessate e al territorio. Seguiranno ulteriori aggiornamenti all’esito dell’incontro del 7 maggio.