Caltanissetta. Il WWF Sicilia Centrale organizza corso di formazione per il primo soccorso alla fauna selvatica e gestione di animali in difficoltà

CALTANISSETTA. Il WWF Sicilia Centrale OdV organizza un “CORSO DI FORMAZIONE PER IL PRIMO SOCCORSO ALLA FAUNA SELVATICA e la gestione degli animali in difficoltà”.

Il corso è destinato a volontari ed attivisti ambientalisti ed animalisti, ai cittadini amanti della Natura interessati a conoscere la normativa e le modalità di “primo soccorso” in caso di rinvenimento di un piccolo animale selvatico in difficoltà, per proteggerlo da situazioni di pericolo senza causare incidenti o morte dell’animale e/o rischi per l’incolumità dei soccorritori.

Si tratta di una intera giornata di formazione con lo scopo di fornire una preparazione di base ai partecipanti, in cui verranno affrontati gli aspetti legali della detenzione di fauna selvatica e le corrette modalità di recupero della stessa.

Non è un corso per veterinari o altri addetti ai lavori, ma un’occasione rivolta a tutti coloro che vogliono acquisire le nozioni basilari per avere maggiore consapevolezza nel trattamento e gestione in sicurezza degli animali selvatici eventualmente rinvenuti feriti o in difficoltà, al fine di conoscere le corrette pratiche di detenzione, trattamento e trasporto di tali animali in attesa del loro conferimento presso un Centro recupero autorizzato: grazie a tali conoscenze, sarà possibile aumentare le probabilità di sopravvivenza e di recupero degli animali soccorsi.

I focus principali del Corso – che sarà tenuto da esperti qualificati e professionisti del settore – sono:

– cenni di legislazione in materia di fauna selvatica e competenze istituzionali;

– cenni di biologia ed identificazione delle specie più comuni;

– approccio al selvatico (cattura, contenimento e manipolazione, alimentazione, trasporto); – cenni sul benessere animale e di etologia dei selvatici;

– sicurezza del volontario e rischi sanitari;

– cenni di soccorso e tecniche di salvataggio in emergenza;

– primo soccorso di Rondoni, Rondini e Balestrucci.

Il corso è gratuito ma a numero chiuso, quindi occorre necessariamente l’iscrizione entro il 20 maggio; appena sarà raggiunto il limite, saranno bloccate le nuove iscrizioni. Qualora, per motivi imprevisti, dopo l’iscrizione non si potesse più partecipare, si prega di comunicare immediatamente la disdetta. Per informazioni e iscrizioni: www.wwfsiciliacentrale.org/corso2026. Form per iscrizioni online: https://forms.gle/CwLEWMfsw5ETwp2z6.