Riesi. Gran successo a Chiaramonte Gulfi per la compagnia teatrale “Angelo Musco”

RIESI. Grande successo domenica scorsa a CHIARAMONTE GULFI della compagnia teatrale ” Angelo Musco ” di RIESI. Tanti i complimenti ed apprezzamenti dal numeroso pubblico presente, che si è molto divertito non risparmiando applausi a scena aperta per tutta la durata dello spettacolo con la divertentissima commedia brillante ” Cu Siti, Chi Vuliti, Li Purtastivu Li Sordi “.
Questi gli attori della compagnia teatrale: Salvatore La Rocca, Rosangela Volpe, Angelo Bellina, Giuseppe Forcella , Alessandra Ficicchia , Carmela Butera, Maurizio Giuliana ,Francesca Carruba, Luigi Liberale, Cristian Perrotti, Carmelo Provenzano, Eleonora Cigno e Vincenzo Scibetta.
Regia di Guglielmo Gallè, direzione artistica di Antonio Lana, luci e audio di Rino Cigno, trucco di Giusy Amodeo.