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Riesi. Gran successo a Chiaramonte Gulfi per la compagnia teatrale “Angelo Musco”

Redazione 1

Riesi. Gran successo a Chiaramonte Gulfi per la compagnia teatrale “Angelo Musco”

Mar, 05/05/2026 - 23:12

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RIESI. Grande successo domenica scorsa a CHIARAMONTE GULFI della compagnia teatrale ” Angelo Musco ” di RIESI. Tanti i complimenti ed apprezzamenti dal numeroso pubblico presente, che si è molto divertito non risparmiando applausi a scena aperta per tutta la durata dello spettacolo con la divertentissima commedia brillante ” Cu Siti, Chi Vuliti, Li Purtastivu Li Sordi “.

Questi gli attori della compagnia teatrale: Salvatore La Rocca, Rosangela Volpe, Angelo Bellina, Giuseppe Forcella , Alessandra Ficicchia , Carmela Butera, Maurizio Giuliana ,Francesca Carruba, Luigi Liberale, Cristian Perrotti, Carmelo Provenzano, Eleonora Cigno e Vincenzo Scibetta.

Regia di Guglielmo Gallè, direzione artistica di Antonio Lana, luci e audio di Rino Cigno, trucco di Giusy Amodeo.

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