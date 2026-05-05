Caltanissetta. La dott. Maria Concetta Vitaliti nominata dall’Asp direttore della Uoc di Pediatria dei presidi ospedalieri riuniti Sant’Elia e Raimondi

CALTANISSETTA. È stato siglato presso la sede della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta il contratto quinquennale che conferisce alla Dottoressa Maria Concetta Vitaliti l’incarico di Direttore della Struttura Complessa (UOC) di Pediatria dei Presidi Ospedalieri Riuniti S. Elia e M. Raimondi.

La firma è avvenuta alla presenza del Direttore Generale dell’ASP, Dott. Salvatore Ficarra, che ha formalizzato il nuovo assetto del reparto a seguito della procedura concorsuale indetta con deliberazione n. 436 del 14.03.2025. Al termine della selezione, che ha contato 5 istanze di partecipazione, la Commissione ha individuato nella Dottoressa Vitaliti la figura ideale.

La Dottoressa Vitaliti vanta un curriculum di altissimo profilo scientifico e gestionale. Laureata in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode e specializzata in Pediatria e Neonatologia con 70/70 e lode presso l’Università di Catania. Ha inoltre conseguito un perfezionamento in Neonatologia.

Già Dirigente Medico presso l’AOU “G. Rodolico – San Marco” di Catania, ha guidato il Centro COVID Pediatrico Regionale. Dal marzo 2023 ha ricoperto il ruolo di Direttore sostituto della UOC di Pediatria e Neonatologia dell’ASP di Caltanissetta.

Istruttrice nazionale per protocolli di emergenza pediatrica, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali e componente del Consiglio Regionale della Società Italiana di Neonatologia. Il direttore generale Salvatore Ficarra ha espresso grande soddisfazione per la nomina:

“L’assegnazione della direzione della Pediatria alla Dottoressa Vitaliti rappresenta un tassello fondamentale per il consolidamento dei servizi dedicati ai nostri pazienti più piccoli. Conosciamo bene la sua professionalità e la dedizione dimostrata nel corso degli anni e, in particolar modo, nel periodo in cui ha guidato il reparto come sostituto. A lei vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro, con la certezza che sotto la sua direzione l’UOC di Pediatria continuerà a essere un punto di riferimento d’eccellenza per l’intera provincia nissena.”

Con questa nomina, l’ASP di Caltanissetta riafferma il proprio impegno nel garantire una sanità di qualità, affidando la guida di reparti strategici a professionisti di comprovata esperienza e competenza.