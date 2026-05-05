Caltanissetta. Premiati dal Lions Club gli elaborati grafici degli alunni delle terze classi della “Rosso di San Secondo”

CALTANISSETTA. Presso il teatro della scuola secondaria di 1° grado, Rosso di San Secondo, si sono svolte le premiazioni degli elaborati grafici degli alunni delle classi terze che hanno partecipato al concorso internazionale indetto dal Lions Club: “un poster per la pace”.

I rappresentanti del Lions Club di Caltanissetta, nelle persone del Preside Vizzini e della Presidente, dott.ssa Paolina Lobue, hanno ringraziato la Preside, Loredana Paola Matraxia e i colleghi del Dipartimento di arte che hanno aderito. Approfittando dell’incontro con gli alunni, il preside Vizzini ha coinvolto i partecipanti, in una interessante lezione di Educazione Civica su gli articoli 2 e 11 della Costituzione Italiana.