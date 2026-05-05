Vannacci: “Osservatorio neofascismi preoccupato? E’ problema solo degli storici. Non mi risulta si studino persone interessate all’impero austro-ungarico”

“Non lo conoscevo questo osservatorio di che cosa si occupa? Qual è il suo core business? Sinceramente penso che questo sia un problema solo degli storici, perché mi risulta che il fascismo sia terminato 80 anni fa. Se sono degli storici bene, facciano i loro studi di storia che poi porteremo in qualche salotto di critica storica”.

Lo ha detto a Bari Roberto Vannacci, a margine dell’inaugurazione del comitato costituente di Futuro Nazionale, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare la preoccupazione espressa recentemente, in relazione alla sua figura, dall’Osservatorio regionale sui neofascismi della Puglia. “Non mi risulta ci sia l’osservatorio dell’austro-ungaresimo – ha aggiunto -. Noi abbiamo vinto anche la prima guerra mondiale contro gli austro-ungarici però non è rimasto qualcosa che studi se ci siano ancora persone che vorrebbero tornare all’impero austro-ungarico. Quindi bene, facciano quello che vogliono, mi interessa poco”.