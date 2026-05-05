Direzione provinciale Inps Caltanissetta: da inizio 2026 indebitamente percepiti 257 mila euro con Assegno di inclusione e Supporto Formazione Lavoro

CALTANISSETTA. Ammontano ad oggi a circa 257 mila euro le somme indebitamente percepite da soggetti percettori di ADI (Assegno di inclusione) e SFL (Supporto per la formazione e il lavoro) nella provincia nissena, che la direzione provinciale INPS di Caltanissetta ha accertato dall’inizio del 2026 nel corso delle consuete attività di verifica delle dichiarazioni rese dagli utenti.

“L’attività di controllo che i nostri funzionari stanno portando avanti – precisa il direttore provinciale Armando Iacono – ci ha consentito, alla data odierna, di riscontrare numerose incongruità nelle dichiarazioni prodotte dai richiedenti a supporto delle istanze, tali da determinare la revoca di ben 55 prestazioni e l’avvio delle necessarie azioni di quantificazione e recupero delle somme indebitamente ottenute”.

“Le verifiche sulle dichiarazioni sono tutt’ora in corso – continua il direttore Iacono – e gli uffici stanno altresì svolgendo degli ulteriori approfondimenti per accertare l’eventuale sussistenza di ulteriori profili di responsabilità che, ove sussistenti, saranno immediatamente segnalate all’Autorità Giudiziaria”.