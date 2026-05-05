Caltanissetta. Il 17 maggio al Pala Cannizzaro va in scena il Dragon Fight Experience

CALTANISSETTA. La Città di Caltanissetta si prepara ad accogliere un evento sportivo di rilievo internazionale. Domenica 17 maggio 2026, presso il Pala Cannizzaro, andrà in scena il DRAGON FIGHT EXPERIENCE, un format innovativo che unisce spettacolo, competizione e coinvolgimento del pubblico.

Organizzato dall’A.S.D. Dragon Academy Group e Federkombat Sicilia, l’evento rappresenta un momento importante per il movimento sportivo locale e per la promozione delle discipline da combattimento nel territorio.Il programma prevede una card articolata che partirà dal settore giovanile, con atleti dai 7 anni, fino ad arrivare agli incontri di Prima Serie, semi-professionistici e professionistici.

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà il main event internazionale Italia vs Malta, che vedrà la partecipazione di una delegazione di atleti maltesi, offrendo al pubblico un confronto sportivo di alto livello.Tra i protagonisti attesi anche atleti di riferimento della Dragon Academy, tra cui Matteo Lo Cascio, Elisa Iannello, Giuseppe Palmeri, Alessio Tambè, Angelo Palmeri espressione di un percorso di crescita sportiva costruito nel tempo.

Il Dragon Fight Experience non è solo un evento sportivo, ma un’occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio, capace di coinvolgere pubblico, famiglie e appassionati in un’atmosfera dinamica e partecipata.

L’inizio del Main Event è previsto per le ore 19:30.