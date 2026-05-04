Caltanissetta. Il figlio, agente della Polizia di Stato, ha applicato sull’uniforme del padre, neo commissario di Polizia Municipale, i distintivi di qualifica

CALTANISSETTA. Contrariamente a quanto avviene di consueto nelle cerimonie di consegna dei distintivi di qualifica, in cui sono i padri ad applicarli sulle uniformi dei figli, giovedì scorso Giovanni, agente della Polizia di Stato, in servizio alla sezione volanti della Questura, li ha applicati sull’uniforme del proprio padre Claudio, neo Commissario della Polizia Municipale di Caltanissetta.

Il Commissario Claudio Paternò, infatti, dopo aver superato le prove previste dal bando di selezione interna della Polizia Municipale di Caltanissetta, ha elevato la propria qualifica da “Ispettore capo” a “Commissario”.

Nella nuova qualifica il funzionario potrà valorizzare l’esperienza e le competenze professionali acquisite nel corso degli anni di servizio. La Questura di Caltanissetta, nel congratularsi col neo Commissario Paternò, ha augurato a padre e figlio di proseguire il loro quotidiano impegno al servizio delle Istituzioni.