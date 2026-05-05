San Cataldo. La segnalazione. Il consigliere Giampiero Modaffari: “Per la sosta a pagamento inserisci 2 euro e il resto sparisce”

SAN CATALDO. “A San Cataldo inserisci 2 euro…e il resto sparisce”. E’ quanto ha segnalato il consigliere comunale e capogruppo di “Riprendiamoci la Città” Giampiero Modaffari. Il riferimento è al servizio di sosta a pagamento. Secondo il consigliere comunale di opposizione, il sistema di pagamento non darebbe il resto, per cui, quanti introducono una moneta di 2 euro, non riceverebbero il relativo resto.

Una segnalazione che ha assunto un carattere politico: <Dopo oltre 2 mesi di sosta a pagamento: “I cittadini pagano, le macchinette trattengono e l’amministrazione comunale tace”, ha lamentato il consigliere ed ex sindaco che, alla luce di quanto da lui segnalato, ha chiesto le dimissioni immediate dell’amministrazione comunale che, a suo modo di vedere, sarebbe risultata assente rispetto a questa problematica emersa con il sistema della sosta a pagamento.

Nella sua segnalazione, il già sindaco ha anche allegato lo screnshot del commento di un cittadino sancataldese di qualche ora prima che ha lamentato platealmente lo stato di cose rappresentato dallo stesso Modaffari.