Marianopoli. A breve il Comune avrà il suo depuratore per le acque reflue

MARIANOPOLI. A breve anche il Comune di Marianopoli avrà il suo Depuratore per le acque reflue. Sarà una conquista di civiltà per la nostra Comunità avere finalmente riattivato il Depuratore delle acque fognarie a distanza di oltre 30 anni dalla chiusura.

I lavori di Adeguamento dell’impianto di C. da Noce – ID 66 – oramai volgono al termine ed entro i prossimi mesi di Luglio/Agosto contiamo di metterlo in funzione.

I lavori del costo complessivo di € 3.020.985,12, dei quali € 1.970.000,00 a carico del FSC 2014/2020 con il concorso del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono il frutto di un’azione sinergica tra l’ATI Assemblea Territoriale Idrica – ATO6 di Caltanissetta, nel quale al momento il Sindaco Salvatore Noto ricopre la carica di vice Presidente, il soggetto attuatore Caltaqua Spa ed il soggetto realizzatore Aqualia Spa, sotto la Direzione dei lavori dell’Ing. Giuseppe Ferraro ed il RUP incaricato di questo Comune Arch. Francesco Montagna. “Andiamo avanti cosi, un passo dopo l’altro per migliorare le condizioni di benessere e di progresso per la nostra Comunità” ha commentato il sindaco Salvatore Noto.