Caltanissetta. Il primo anno di Papa Leone XIV raccontato attraverso l’arte di Francesco Guadagnuolo: quando il ritratto papale diventa un osservatorio sulla contemporaneità

CALTANISSETTA. C’è un dettaglio che colpisce subito nel primo ritratto in assoluto di Papa Leone XIV diffuso a livello internazionale, realizzato da Francesco Guadagnuolo: la vibrazione del colore. Non è un semplice omaggio istituzionale, ma l’avvio di un racconto visivo che attraversa l’intero primo anno di Pontificato. Quel dipinto inaugurale, ispirato alla comparsa del Pontefice dalla Loggia delle Benedizioni, contiene già la chiave di lettura del progetto successivo: “LeoPOP”, il dittico (olio, acrilico e collage su tela, 80 x 240 cm) che l’artista dedica al primo anniversario dell’elezione (8 maggio 2025 – 8 maggio 2026).

Otto ritratti per un anno che ha cambiato il ritmo del Pontificato

Guadagnuolo sceglie una forma inusuale: otto ritratti orizzontali, come fotogrammi estratti da un flusso continuo. Non c’è la fissità ieratica della tradizione, ma un Papa in movimento, colto nell’atto di parlare, di orientare, di mediare. È una scelta che rispecchia il primo anno di Leone XIV, segnato da interventi pubblici su temi globali – dall’etica dell’intelligenza artificiale al dialogo interreligioso – e da un’attenzione costante ai contesti di conflitto.

Il risultato è un’opera che non si limita a rappresentare il Pontefice: ne intercetta il ritmo, la presenza, la pressione del tempo storico.

Un anno di Leone XIV: tecnologia, Pace, responsabilità

Nel suo primo anno, Leone XIV ha portato la Santa Sede dentro alcune delle conversazioni più urgenti del nostro tempo. Le sue parole sull’intelligenza artificiale hanno aperto un fronte di riflessione internazionale, mentre i richiami alla Pace e alla dignità umana hanno accompagnato i momenti più delicati della scena globale. È un Pontificato che si muove tra diplomazia, etica e comunicazione, e che trova in “LeoPOP” una sorta di specchio visivo.

Guadagnuolo non illustra questi temi: li traduce in pittura.

Il Papa come figura pubblica globale

La forza del dittico sta nella sua capacità di trasformare la ritrattistica papale in un linguaggio contemporaneo. Leone XIV non è un’icona immobile, ma un soggetto immerso nella complessità del presente. Il Transrealismo di Guadagnuolo – che unisce realtà, percezione e simbolo – permette di restituire questa densità: il Papa come nodo di una rete di forze politiche, etiche e tecnologiche.

La componente “pop” non è un vezzo estetico: è un modo per parlare al pubblico di oggi, per rendere immediata una figura che vive costantemente sotto lo sguardo globale.

Colori che raccontano, luce che orienta

Il blu dei ritratti richiama la diplomazia vaticana e l’invocazione della Pace; bronzo e rame evocano la durezza dei conflitti. A tagliare la superficie, fenditure di luce bianca: linee che sembrano attraversare il tempo e che diventano simboli di discernimento, trasparenza, responsabilità. È la luce della parola pubblica, della guida morale, dell’orientamento in un’epoca accelerata.

Un dittico che parla al presente

“LeoPOP” è più di un omaggio al primo anno di Pontificato: è un dispositivo culturale che interroga il modo in cui oggi guardiamo alle figure pubbliche, alla spiritualità, alla comunicazione globale. Guadagnuolo costruisce un’immagine di Leone XIV che appartiene pienamente al XXI secolo: dinamica, esposta, consapevole.

Un Papa che non posa: agisce. E un artista che non ritrae: interpreta.