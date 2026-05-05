Visita istituzionale del Questore di Caltanissetta alla Capitaneria di Porto di Gela

CALTANISSETTA. Il Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha fatto una visita istituzionale alla Capitaneria di Porto di Gela. Il Questore ha espresso apprezzamento al Comandante, Capitano di Fregata Daniele Curci, per l’impegno quotidiano profuso nelle attività operative. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di confronto e sinergia tra istituzioni, evidenziando l’importanza di un coordinamento costante nell’ottica della sicurezza integrata del territorio.

La sicurezza marittima, infatti, è sempre più connessa a quella urbana e provinciale, richiedendo un dialogo continuo tra le componenti statali impegnate nella prevenzione, nel controllo e nella gestione delle emergenze.