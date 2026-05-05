Niscemi. SLP CISL: la riapertura dell’Ufficio Postale succursale 1 è il risultato di una negoziazione responsabile

NISCEMI. La SLP CISL accoglie con favore le assicurazioni fornite dall’Azienda in merito alla riapertura dell’Ufficio Postale di Niscemi (sito in via Roma), a seguito degli eventi franosi che ne avevano determinato la chiusura. Si tratta di un risultato importante per il territorio, per i cittadini e per i lavoratori, frutto di un’azione sindacale fondata su negoziazione responsabile, confronto costante e capacità di incidere. lo ha dichiarato il Segretario del Coordinamento SLP CISL Caltanissetta Fabio Puzzanghera.

Fin dai primi momenti successivi alla chiusura, la SLP CISL ha richiesto con determinazione chiarezza sui tempi di ripristino e garanzie sulla continuità del servizio, evitando contrapposizioni sterili e privilegiando un dialogo concreto con l’Azienda. Le rassicurazioni ricevute rappresentano oggi un passo significativo nella direzione auspicata.

Resta fondamentale che la riapertura avvenga nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, sia per i lavoratori che per l’utenza, e che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire stabilità e continuità nel tempo. La SLP CISL continuerà a vigilare affinché gli impegni assunti vengano rispettati integralmente, sia in termini di tempistiche, sia sotto il profilo organizzativo.

Questo risultato conferma che la strada della negoziazione responsabile è quella che consente di ottenere risposte concrete, tutelando al contempo il lavoro e il servizio ai cittadini. Nei prossimi giorni quindi, l’ufficio postale di via Roma tornerà pienamente operativo ripristinando così un servizio essenziale per i cittadini Niscemesi.