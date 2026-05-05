Salvini, autonomia non sarà un freno per il sud ma una grande opportunità. ‘Scommettere sulle amministrazioni positive del Mezzogiorno’

“L’autonomia differenziata un freno per il Sud? No, penso che sia esattamente l’opposto, sia una grande opportunità, scommettere sulle amministrazioni positive del Sud, pensiamo alla sanità che esce dall’emergenza dopo troppi anni di assistenza a vuoto”. Così il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Reggio Calabria ad una iniziativa elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. “Io penso che almeno il Sud che sto incontrando, quello dei sindaci, delle imprese, dei giovani, dei laureati, degli studenti – ha aggiunto – non ha voglia di pacche sulle spalle o compassione, ha voglia di opportunità. E il ponte, ad esempio, è una grande opportunità di sviluppo, di lavoro, di crescita, di modernità, di tutela ambientale. Io ho fatto tutto il possibile in questi tre anni e mezzo. Spero che nessuno blocchi un’opera che serve. Serve a tutta Italia, non solo dalla Calabria alla Sicilia, e sarà un orgoglio per tutto il mondo”.