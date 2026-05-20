Caltanissetta. Consiglio Comunale: due sedute convocate per il 26 e il 28 maggio alle 17:30

CALTANISSETTA. Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo del 8 maggio u.s., il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il 26 e per il 28 maggio 2026 alle ore17:30.

Di seguito i punti all’ordine del giorno.

Il 26 maggio 2026 si discuterà di:

1. Proposta di deliberazione n. 31 del 14/04/2026: “Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199. approvazione regolamento”;

2. Proposta di deliberazione n. 32 del 15/04/2026: “Variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026/28. Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/28”

Il 28 maggio 2026 si discuterà di:

1. Proposta di deliberazione n. 77 del 07/08/2025: “Approvazione del Regolamento quale linee guida per l’autorizzazione e la regolamentazione dei servizi di noleggio condivisi (C.D. Sharing) di veicoli di micromobilità (E-Sccoter, Ebike e Monopattini) e servizi da concessione”;

2. Proposta di deliberazione n. 25 del 19/03/2026 : “Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile. Procedure operative per il rischio indotto dagli impianti di trattamento rifiuti. 1) Impianto Enersi Sicilia srl (parte d/5-1); 2) Impianto Ecoreuperi srl (parte d-5-2). Approvazione ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018”;

3. Proposta di deliberazione n. 49 del 18/05/2026: “Mozione – adesione trattato Plant Based e iniziative per l’adozione di un’alimentazione a base prevalentemente vegetale”.

I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, potranno farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it.