Tennis: Sinner da record, è il più giovane finalista in tutti i Masters 1000

Battendo il francese Arthur Fils in semifinale al Mutua Madrid Open, Jannik SINNER ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni, è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario, nel 1990. Prima di lui erano riusciti a completare l’en plein Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Novak Djokovic a 25. Il serbo, che ha giocato più finali di tutti nei Masters 1000, è anche l’unico ad averli vinti tutti almeno una volta. A Sinner per emularlo restano da vincere solo il Mutua Madrid Open e gli Internazionali Bnl d’Italia.SINNER è anche il terzo giocatore capace di raggiungere la finale in cinque Masters 1000 consecutivi. Ha iniziato la serie l’anno scorso a Parigi. Quest’anno ha completato il Sunshine Double, trionfando a Indian Wells e Miami, senza perdere nemmeno un set come nessuno aveva mai fatto prima. Infine ha vinto il primo titolo in carriera a Monte-Carlo in finale su Carlos Alcaraz. Domenica giocherà la sua prima finale al Mutua Madrid Open. La serie record di finali consecutive in questa categoria di tornei spetta a Novak Djokovic, che he ha giocate sette di fila tra gli Internazionali BNL d’Italia 2015 e Miami 2016. Due volte Nadal ha infilato una serie di cinque finali di fila, tra Indian Wells e Roma nel 2011 e tra Monte-Carlo e Cincinnati nel 2013. Se dovesse vincere il titolo, SINNER sarebbe il primo a conquistare cinque titoli consecutivi nei Masters 1000.