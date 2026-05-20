Tennis, Grande impresa del Cobisi Team – Eni Group Club Gela che conquista le Final four di Serie C

La Squadra del Cobisiteam – Eni Group Club Gela vola alle Final Four di Serie C che si terranno il 22, 23 e 24 maggio presso lo storico circolo Montekatira di Catania.

Il roster stellare del Cobisi Team adesso punta al tabellone nazionale per la promozione alla serie superiore.

Il campionato è stato una vera e propria cavalcata con protagonisti Edouard Villoslada, punta di diamante, talento francese con classifica 2.3, attualmente nei primi mille giocatori del mondo; Ignasi De Rueda Genover che ha rappresentato la solidità spagnola al servizio della squadra, giocatore di grande affidabilità con classifica 2.5; Antonio Campo, cuore del team. Capitano, veterano della formazione, ex 2.1 (attualmente 2.5) e punto di riferimento assoluto per i compagni; Ettore Zito, coach di livello internazionale e giocatore di grande spessore (2.6), che porta in dote l’esperienza maturata in Serie A con il Match Ball Siracusa; Peppe Ricciardi, ex 2.4, giocatore estremamente forte e specialista indiscusso del doppio, arma tattica fondamentale negli incontri a squadre; Salvo Di Simone, talento emergente. Giovane gelese classe 2.8 pronto a ritagliarsi il suo spazio e a sorprendere; Samuele Scalia, dal vivaio under, giovane tennista originario di Caltanissetta che difende i colori della squadra da diversi anni.

Giuseppe Cobisi, presidente della solida realtà del panorama tennistico siciliano, manifesta il proprio legittimo entusiasmo in vista delle final four. “Il duro lavoro, la programmazione e il talento alla fine ripagano sempre – spiega -. La stagione è stata durissima e difficile ma affrontata con determinazione e soprattutto con le giuste alleanze”.

Il riferimento è alla fruttuosa sinergia con ENI Group Club Gela, fondamentale per il traguardo raggiunto. .

Nelle parole del presidente del club emerge quindi tutta la gratitudine per il supporto cruciale di ENI Group Club Gela, sia per la disputa delle partite casalinghe presso i campi di tennis di via Bronte a Gela, che per l’importante sostegno dei tantissimi sportivi che hanno assistito alle partite.

Il Cobisi team si presenta alla Final Four non per fare da comparsa ma con la chiara intenzione di recitare un ruolo da protagonista. “Pensiamo di dire la nostra”, prosegue il presidente, fissando un traguardo ben preciso: “Riuscire a piazzarsi tra le prime tre squadre classificate. Un risultato che aprirebbe le porte al tabellone nazionale, trasformando un’ottima stagione in un’annata indimenticabile”.

Adesso l’attenzione è tutta rivolta al campo. L’appuntamento decisivo dal 22 al 24 maggio presso lo storico circolo Montekatira di Catania.

Con una formazione di questo calibro e il morale alle stelle, la squadra del Cobisiteam – Eni Group Club Gela è pronto a scendere in campo per scrivere un’altra bellissima pagina del tennis siciliano.